Москва, 5 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В срок до 17 августа 2021 года российское правительство должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным. Соответствующие поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в тексте поручения.

С предложением о выплатах на школьников 21 апреля выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.