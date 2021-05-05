Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2021, 18:00 — REGNUM Письмо Леонида Силина родным от 7 марта 1942 года. Других данных нет.

Оригинал Я честно жил, честно боролся и честно умер. Радио REGNUM создан 01.05.2020 в 20:00