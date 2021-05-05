Письмо с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM Наталья Ковшова родилась в 1920 году. В первые дни войны вместе с подругой Марией Поливановой москвичка записалась в коммунистический батальон добровольцев. Девушки не только участвовали в боях под Москвой, но и организовали курсы снайперов. Наталья и Мария погибли 14 августа 1942 года. Посмертно им присвоены звания Героев Советского Союза.

Оригинал Побьём проклятых гадов, чтобы им тошно стало. Радио REGNUM создан 01.05.2020 в 18:00

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