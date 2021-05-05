Сеул, , 12:21 — REGNUM В 2020 году четыре из десяти государственных служащих в Южной Корее работали в удалённом режиме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на портал ALIO.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в удалённом режиме работали 37,3% или 162 тыс. госслужащих, что в 115,5 раз больше по сравнению с 2019 годом. На дому работали 99 тыс. мужчин и 63 тыс. женщин.

Известно, что в прошлом году «удалёнку» ввели 306 из 369 госучреждений страны.

Тем не менее, реальная статистика может быть меньше, поскольку некоторые организации включили в официальные данные контрактников, которые не входят в штат.

Наибольшее количество сотрудников, работавших в удалённом режиме, было зафиксировано в Национальной корпорации медицинского страхования (14 740 человек), в Корейской электроэнергетической корпорации (12.760 человек), в Корейской земельной и жилищной корпорации (8 266 человек).