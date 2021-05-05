Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 мая от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 950 жителей. За сутки умерли еще пять пациентов с коронавирусом.

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Как уточняет облминздрав, жертвами новой коронавирусной инфекции стали трое мужчин и две женщины в возрасте от 52 лет до 71 года.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4613 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус подтвердились у 127 жителей, при этом наибольшее количество заболевших (45 человек) зарегистрировано в возрастной группе старше 60 лет. Всего по состоянию на 5 мая подтверждено 59 662 случая заражения.

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