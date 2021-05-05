Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2021, 16:00 — REGNUM Письмо cтаршего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи Ивана Моргунова жене и дочери от 26 декабря 1942 года. Погиб 19 августа 1943 года.

Оригинал А жив я буду, ибо я не собираюсь быть побеждённым. Радио REGNUM создан 01.05.2020 в 16:00

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