Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 15:00 — REGNUM Павел Яблочкин — уроженец села Якшино. В первые дни войны ушёл на фронт. Попал в плен, но смог сбежать. Боец погиб в смертельной схватке с врагом в Восточной Пруссии весной 1945 года.

Оригинал Стариков в землю по пояс живыми зарывали. Радио REGNUM создан 01.05.2020 в 14:00

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