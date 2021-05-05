Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2021, 14:00 — REGNUM Обращение младшего политрука мотострелкового батальона Ивана Балабанова.

Письмо от 28 января 1942 года. Других данных нет.

Оригинал Мне смерть была не страшна. Я презирал её. Радио REGNUM создан 01.05.2020 в 12:00

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