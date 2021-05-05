Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 сравнялось с количеством официально подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив 50. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 5 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 470 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50.

При этом также ещё 50 человек вылечились, всего выздоровели в республике 22 303 пациента. Диагноз COVID-19 в настоящее время поставлен 786 пациентам.

Кроме того, за последние сутки в республике скончались два пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 1381.

Отметим, что в Чебоксарах 5, 6, 7 мая мобильный пункт вакцинации будет работать около универмага «Шупашкар», а 6 и 7 мая — в торговом центре «Каскад».