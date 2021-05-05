Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Пользователи соцсети Instagram могут добавлять автоматические субтитры в свои истории. Об этом сообщило издание The Verge.

По данным The Verge, слова из видео переводятся в текст после добавления специального стикера. При этом пользователи могут изменить отдельные слова в автоматически созданных субтитрах.

Отметим, что функция доступна пока только на английском языке. Впоследствии компания планирует добавить автоматические субтитры, поддерживающие другие языки.

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