Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счётом 105:100.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 13 результативными передачами. Еще 24 очка принес «Торонто» камерунский форвард Паскаль Сиакам.

У «Клипперс» самым результативным оказался легкий форвард Пол Джордж, остановившийся во встрече в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Клипперс», прервавшие этой победой свою проигрышную серию из трех игр подряд, 7 мая встретятся с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Торонто» выиграл прошлый матч и в этот же день сыграет с командой «Вашингтон Уизардс».