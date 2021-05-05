Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено лабораторным путём 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем сутками ранее, сообщили 5 мая в федеральном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С 25 апреля, после кратковременного спада, суточное число новых случаев заражения в Петербурге находится выше отметки в 700 случаев. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 419 319 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

От COVID-19 за время пандемии в Северной столице скончались 13 385 человек, в том числе 33 человека умерли за последние сутки. Это на один летальный случай меньше, чем было в предыдущий день.

Выздоровели от ковида в Петербурге 379 125 человек, в том числе 873 пациента выписаны за последние сутки.

Напомним, за последнюю неделю в Петербурге госпитализация пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями увеличилась почти на 10%.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9199 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число госпитализаций с ковидом в Петербурге выросло на 10%