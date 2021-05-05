Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области с начала пандемии превысило 43 тысячи случаев. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 87 новых носителей, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 5 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Вместе с тем в Ленобласти за истекшие сутки зарегистрировано еще семь летальных исходов от COVID-19, что на три случая больше, чем за предыдущий день.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 4 мая было обнаружено в городах: Мурино (10), Выборг, Гатчина, Сланцы (по семь), Всеволожск, Тосно (по пять), Тихвин (четыре случая).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 43 018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 268 человек, в том числе за последние сутки выписаны 82 человека. Продолжают лечение 1558 заразившихся жителей. От COVID-19 в регионе скончались 1192 человека. Летальность болезни в Ленобласти составляет 2,77%.

Читайте ранее в этом сюжете: Суточная выявляемость ковида в Ленобласти в начале мая остается высокой