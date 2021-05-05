Кызыл, 5 мая, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Туве, несмотря на ежегодный рост темпов жилищного строительства для сирот, в очереди за жильём в настоящее время остаётся более 4 тыс. человек. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» врио главы региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Люди ждут годами своего крова над головой, органы исполнительной власти должны прогнозировать и предусматривать вероятные трудности. Тогда дело продвинется, будет динамика в решении вопроса», — отметил он.

При этом часть построенных домов всё ещё не подключена к электричеству. Глава поручил своему заместителю Александру Брокерту решить проблемы с электроэнергией. Кроме того, Ховалыг призвал изучить возможность ускорения темпов строительства жилья.

«Опять же нужен скрупулезный анализ. Договорились встречаться ежемесячно», — добавил врио главы.