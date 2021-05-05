Казань, , 11:39 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердились 36 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее заболели 35 человек. Всего по состоянию на 5 мая подтверждено 20 638 случаев инфицирования, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели всего 17 645 пациентов, за сутки выписались 26 человек. Скончались за все время 468 носителей вируса. Новыми жертвами инфекции за сутки стали три человека. Активными больными на сегодняшний день остаются 2525 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 7975 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По данным на 5 мая за сутки от COVID-19 скончались 360 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 7506 человек.

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