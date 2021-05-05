Киев, , 11:28 — REGNUM Украинские националисты пообещали заплатить около $1 тыс. за информацию о местонахождении российского исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, который приехал в Киев. Соответствующее объявление появилось на странице бывшего главаря «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе, подозреваемого в убийстве, Сергея Стерненко в социальной сети Facebook.

По словам радикала, деньги за информацию готовы заплатить «неравнодушные граждане». Позже некий Роман Синицын пообещал добавить ещё $200.

Националисты обвиняют Вакуленко в том, что он давал концерты в Крыму, который на Украине до сих пор считают своей территорией.

К травле артиста присоединился депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Присоединяюсь к поискам и направляю депутатское обращение в СБУ и пограничникам с простым вопросом. Как этот персонаж попал в Киев? И пусть ищут теперь его», — написал Лозинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский попросил журналистов поинтересоваться у Стерненко, зачем он ищет Басту — убить или ограбить?

Напомним, ранее Басте был запрещён въезд на Украину за то, что он посетил Крым после воссоединения полуострова с Россией. Срок действия запрета истёк в 2020 году.

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