Киев, 5 мая 2021, 11:28 — REGNUM Украинские националисты пообещали заплатить около $1 тыс. за информацию о местонахождении российского исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, который приехал в Киев. Соответствующее объявление появилось на странице бывшего главаря «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе, подозреваемого в убийстве, Сергея Стерненко в социальной сети Facebook.
По словам радикала, деньги за информацию готовы заплатить «неравнодушные граждане». Позже некий Роман Синицын пообещал добавить ещё $200.
Националисты обвиняют Вакуленко в том, что он давал концерты в Крыму, который на Украине до сих пор считают своей территорией.
К травле артиста присоединился депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Роман Лозинский.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский попросил журналистов поинтересоваться у Стерненко, зачем он ищет Басту — убить или ограбить?
Напомним, ранее Басте был запрещён въезд на Украину за то, что он посетил Крым после воссоединения полуострова с Россией. Срок действия запрета истёк в 2020 году.
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