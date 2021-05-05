Северск, Томская область, , 11:23 — REGNUM Уголовное дело по факту вандализма (ч.1 ст. 214 УК РФ) возбуждено в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, ночью 3 мая северчанка около здания одного из торговых центров города умышленно повредила четыре баннера, посвящённые движению «Бессмертный полк».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с порчей баннеров томичи обсудили в соцсетях.

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