Северск, Томская область, 5 мая 2021, 11:23 — REGNUM Уголовное дело по факту вандализма (ч.1 ст. 214 УК РФ) возбуждено в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областном следственном управлении СКР.
По предварительным данным, ночью 3 мая северчанка около здания одного из торговых центров города умышленно повредила четыре баннера, посвящённые движению «Бессмертный полк».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.
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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с порчей баннеров томичи обсудили в соцсетях.
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