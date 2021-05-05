Йошкар-Ола, , 11:22 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 мая выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. В течение шести предыдущих дней подтверждалось по 15 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 134 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 12 553 жителя Марий Эл, за последние сутки выписан 21 человек. 231 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки смертей от COVID-19 в Марий Эл не фиксировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 350 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 104 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 216 человек, из них у 213 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 34 пациента, при этом госпитализированы 28 жителей Марий Эл.