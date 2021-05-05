Москва, , 11:21 — REGNUM Единый портал государственных услуг рассылает пользователям приглашения на участие в шествии «Бессмертного полка». В письме уточняется, что в 2021 году акция 9 мая пройдёт онлайн и начнётся в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

Чтобы фотография героя попала в трансляцию, необходимо подать заявку до 7 мая с сайтов: 2021.polkrf.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Банк памяти».

После регистрации пользователю придёт уведомление со ссылкой на точное время, когда герой появится в строю «Бессмертного полка». Её можно будет направить родным и друзьям или опубликовать в соцсетях.