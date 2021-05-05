Москва, 5 мая, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем с фронта. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети. Специальный проект ИА REGNUM«Письма с фронта» — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. 75 писем защитников нашего Отечества — 75 реальных судеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

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Великая Отечественная война застала старшего лейтенанта Евгения Ивановича Червонного в Таллине. В один из июльских дней 1942 года Червонный уходил в море. Это была операция, из которой вернуться живым шансов почти не было. В последние минуты перед выходом в море он написал это письмо. Товарищи подобрали тело Евгения Червонного среди обломков подорвавшегося на мине катера.