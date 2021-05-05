Москва, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2432 случая заражения коронавирусом. Такие цифры 5 мая привели в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2432 новых случаев заражения, госпитализировано 1027 человек, скончался 56 пациент», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 1785 пациента с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2050.

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