Махачкала, , 11:20 — REGNUM В Дагестане получат единовременные выплаты ко Дню Победы от региональных властей ветераны Великой Отечественной войны. Сумма выплаты составит 30 тыс. рублей, сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Общее число получателей выплаты составляет 48 человек. Именно столько в настоящее время в Дагестане проживает участников и инвалидов войны. Из регионального бюджета на эти цели выделят полтора миллиона рублей. Помимо региональных выплат, ветераны, проживающие в Дагестане, получат по 10 тыс. рублей от федерального правительства. Такая сумма предусмотрена ко Дню Победы всем фронтовикам в РФ.

Известно, что в Дагестане в настоящее время проживают еще восемь тысяч ветеранов тыла. О выплатах этой категории населения ничего не сообщается.