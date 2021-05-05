Екатеринбург, 5 мая 2021, 12:11 — REGNUM В Свердловскую область доставили ещё две партии вакцины от коронавируса, сообщили в оперштабе региона.
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Доставлено 34 862 доз вакцины «Спутник V». Данный комплект уже распространяется по больницам.
Также регион получил партию вакцины «ЭпиВакКорона». Её используют для вакцинации 2265 жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах Свердловской области, несмотря на майские праздники, продолжается вакцинация от коронавируса.
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