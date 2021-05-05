Москва, , 11:18 — REGNUM Обвиняемого в Белоруссии в подготовке государственного переворота политолога Александра Федуту удалось задержать в Москве благодаря камерам видеонаблюдения внутри двора в центре российской столицы. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

«Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все передвижения белорусского политолога удалось вычислить после того, когда он вышел из такси и направился в съемную квартиру, расположенную недалеко от станции метро «Белорусская».

Отмечается также, что все видеозаписи с передвижениями Федуты по Москве уже уничтожены.