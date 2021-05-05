Нур-Султан, , 11:16 — REGNUM Повысить четкость статистических данных по вакцинации населения Казахстана призвал председатель Мажилиса (верхней палаты парламента) республики Нурлан Нигматулин, сообщает 5 мая издание InformBuro.

«Когда вы ходите в СЦК (службу центральных коммуникаций — при ИА REGNUM), общаетесь там с журналистами, населением, пожалуйста, чётко говорите о цифрах, которые есть, хорошо? Эта эквилибристика уже всех разбалансировала», — обратился спикер к министру здравоохранения Алексею Цою.

Нигматулин также обратил внимание на запутанность во временном интервале между прививками.

«Ваши дипломы посмотришь — все организаторы здравоохранения. Так организуйте хотя бы вакцинацию», — сказал председатель Мажилиса.

Отметим, по состоянию на 5 мая 2021 года первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1,49 млн человек, второй — 400,7 тыс.

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