Пенза, , 11:23 — REGNUM В Пензенской области за минувший день зарегистрированы 82 новых носителя коронавируса. Накануне заболели 86 жителей. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 5 мая, подтвердили у 45 330 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Выздоровели после болезни 42 648 пациентов, за сутки — 93 человека. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, 671 житель, шестеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2011 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, трехкратная вакцинация «Эпиваккороной» подопытных животных была проведена в мае 2020 года. Наблюдения за этими животными продолжаются. Также еще одна группа подопытных животных была трехкратно вакцинирована «Эпиваккороной» в конце июля прошлого года. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего, на приматах.

Читайте также: В «Векторе» тестируют трехкратную вакцинацию «Эпиваккороной»