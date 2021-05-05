Тосно, Ленинградская область, , 11:15 — REGNUM Перевернувшаяся на федеральной трассе М-11 «Нева» фура затруднила движение по между Санкт-Петербургом и Москвой в Тосненском районе Ленинградской области. По данным портала 47news, ДТП произошло 5 мая около 08:30 мск на 608 километре трассы М-11 «Нева» в районе Любани, по предварительным данным, из-за лопнувшего на скорости колеса большегруза.

Водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в силовое ограждение и опрокинулся на проезжую часть. Водитель получил в ДТП легкие травмы.

Из-за аварии свободной для движения осталась только одна полоса, возник дорожный затор, протяженность которого превысила 3 километра.