Нижний Новгород, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки 11 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3247 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая в области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем прироста инфицированных с 5 августа 2020 года, когда был выявлен 101 носитель инфекции. Накануне сообщалось о 113 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 114 647 случаев.

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