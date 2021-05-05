Оклахома-сити, США, , 11:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» переиграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой гостей со счётом 99:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Дариус Базли, который оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами.

В составе «Кингз» самым результативным оказался защитник Бадди Хилд, также оформивший во встрече дабл-дабл с 18 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто», одержавший четвертую подряд победу, 6 мая встретится с клубом «Индиана Пэйсерс». «Оклахома» потерпела четвертое поражение подряд и днем позже сыграет с командой «Голден Стэйт Уорриорз».