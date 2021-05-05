Москва, , 11:30 — REGNUM В период с марта 2020 года по февраль 2021 года розничные продажи пива импортных производителей в России увеличились на 31,4% в натуральном выражении. Об этом 5 мая сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

При этом уточняется, что розничные продажи пива российских производителей за этот же период возросли только на 2,9%, а лицензионного, выпускающегося российскими пивоваренными заводами пива иностранных брендов, только на 1,5%.

Также указывается, что в минувшем году лидером по импорту пива в Россию была Германия и его было ввезено на 29% больше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, возрос ввоз данного слабоалкогольного напитка из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.

Вместе с тем, как отметил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, данный рост не повлиял на общую долю импортного пива на российском рынке, которая по-прежнему составляет 5%, а всё остальное употребляемое в России пиво отечественного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля из обращения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко стало известно, что за последние десять лет жители России стали употреблять на 32% меньше спиртного.