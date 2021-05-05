Буэнос-Айрес, , 11:14 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес откроет программу «Реконструкция», направленную на возобновление строек и новое строительство более 55 тысяч жилых домов. Об этом пишет Prensa Latina.

Данный проект направлен на завершение строительства домов, которое было парализовано, и других домов, которые были уже спроектированы и утверждены, но стройка так и не началась.

Инициатива предусматривает значительные инвестиции для завершения строительства 55 тысяч домов, которое было заброшено во время правления бывшего президента страны Маурисио Макри: в тот период дома находились в процессе строительства различными организациями-застройщиками с государственным финансированием.