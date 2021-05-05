Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновской области в условиях действия особого противопожарного режима ликвидировано 27 лесных пожаров. Об этом сообщает региональное министерство природы.

По данным ведомства, в настоящее время в лесах Ульяновской области преобладает второй класс пожарной опасности по условиям влажности напочвенного покрова.

С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 27 лесных пожаров общей площадью 91,89 га. В тушении участвовали 356 человек и свыше 140 единиц техники.

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Минприроды просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, напоминая, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разведение костров и розжиг мангалов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области зарегистрирован 1341 факт загорания сухой травы. За пал травы составлено 27 протоколов на граждан. За нарушения правил противопожарного режима возбуждено 180 дел об административном правонарушении, привлечены к ответственности 100 граждан, четыре должностных лица и одно юридическое лицо.

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