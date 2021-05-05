Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Петербургская киностудия «Ленфильм» намерена к концу лета 2021 года погасить большинство долгов перед кредиторами, в том числе и самым крупным — банком ВТБ. В настоящий момент задолженность киностудии сократилась на 70%. Об этом телеканалу «78» рассказал генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков.

По словам гендиректора, финансовые показатели «Ленфильма» чётко определены. Идёт работа по погашению долга. Кроме того, разрабатывается стратегия развития киностудии на ближайшие три года.

«Долги нашей компании уже сократились на 70%. Очень рассчитываю, что до конца лета мы в принципе забыли об истории про долги. Для этого есть все основания», — отметил Щербаков.

Напомним, до недавнего времени долг киностудии перед банком ВТБ составляет 2,2 млрд рублей, другим кредиторам студия должна еще 90 млн рублей, включая долги Фонду кино и долги за услуги ЖКХ. Счета «Ленфильма» арестованы с середины 2019 года.

Федор Щербаков был представлен коллективу «Ленфильма» в сентябре 2020 года. Он сменил Инессу Юрченко, которая с весны текущего года работала в должности временно исполняющего обязанности генерального директора киностудии, после того как должность покинул Эдуард Пичугин, возглавлявший «Ленфильм» на протяжении восьми лет.

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