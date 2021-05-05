Москва, , 11:11 — REGNUM Добровольно отказаться от платежной системы SWIFT предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

«Технологически в России всё готово к тому, чтобы отказаться от SWIFT. Тем не менее, нас продолжают шантажировать отключением от этой платежной системы. Лучший способ пресечь шантаж — отказаться от неё самостоятельно», — заявил Миронов.

Он напомнил, что альтернативные системы начали создавать не только в России, где уже действуют Система быстрых платежей (СБП) и Система передачи финансовых сообщений, и Китае (CIPS), но и в самом Евросоюзе (INSTEX).

«Как только из системы выйдет хоть один крупный игрок, это монополия закончится. Всё это наглядный пример того, к чему может привести шантаж в международной политике», — рассуждает парламентарий.

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