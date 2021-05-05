Москва, , 11:11 — REGNUM За последние сутки в России выявили 7975 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. При этом 11,7% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2432 случая), Санкт-Петербург (711), Подмосковье (601), а также Ростовская и Воронежская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 360 человека, полностью выздоровели 7506 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии обнаружено 4 847 489 случаев заражения SARS-CoV-2.

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