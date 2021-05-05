Москва, 5 мая, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы по итогам первого квартала 2021 года увеличились на 36,9 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об это 5 мая заявили в департаменте финансов города Москвы. Всего за три месяца предприятия и организации столицы перечислили налог на прибыль в сумме 283,1 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова напомнила, что в 2020 году поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы составили 793,1 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году.

На динамику отчислений повлияла пандемия и введение карантинных мер.

«Постепенное восстановление экономической активности на фоне ослабления пандемии привело к тому, что к концу 2020 года ежемесячные поступления по налогу на прибыль в целом достигли показателей 2019 года. Данный тренд сохраняется и в первом квартале текущего года: помесячная динамика поступлений опережает показатели первого квартала 2020 года», — отметила Зяббарова.

По её словам, увеличились отчисления по налогу на прибыль от строительных предприятий, предприятий обрабатывающей промышленности, организаций IT-сектора.