Томск, , 11:09 — REGNUM На ряде региональных дорог в Томской области образовались переливы. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областной администрации.

Переливы автодорог зафиксированы в Бакчарском, Кривошеинском и Тегульдетском районах. Причина — поднятие уровня воды в реках.

В Кривошеинском районе поднялся уровень воды в Оби. Закрыто движение на 23-м, 25-м и 45-м км автодороги Володино — Красный Яр. В Бакчарском районе вырос уровень воды в Бакчаре. Протяжённость перелива на 23-м км автодороги Бакчар — Подольск составляет 45 м, глубина — 65 см.

В Тегульдетском районе вырос уровень воды в Чулыме. Произошли переливы через автодороги Тегульдет — Белый Яр; Куяновская Гарь — Центрополигон; Тегульдет — Покровский Яр; Берегаевский Сверток — Красная Горка.

Прогнозируются переливы в Чаинском районе на автодорогах Усть-Бакчар — Гореловка; Подгорное — Игнашкино.

В труднодоступные населённые пункты можно попасть с помощью автотранспорта с повышенной проходимостью. Круглосуточный мониторинг дорог продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе из-за выпавших осадков и таяния снега с 1 по 5 мая поднялся уровень воды в реках.

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