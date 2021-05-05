Москва, , 11:07 — REGNUM В отношении перспектив экономического восстановления России сохраняется значительная неопределённость. Об этом 5 мая заявил профессор кафедры финансов Российской экономической школы Олег Шибанов на телеканале «Россия 24».

«От 3% до 4% — это огромный разброс. Один процентный пункт разницы между минимумом и максимумом — большая неопределённость, и в этом плане, наверное, центральный банк, видя ускоряющееся увеличение спроса, пока не может гарантировать, что оно, скажем, не затухнет в третьем квартале», — заявил Шибанов.

«В этом смысле, наверное, пока менять интервал не стоит», — указал он.

Ранее Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперёд. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года: от 4,7% до 5,2% (на один процентный пункт выше, чем ожидалось в феврале).

Банк России также впервые опубликовал прогнозы средней за год ключевой ставки: он составит 4,5−5,4% в 2021 году, 5,3−6,3% в 2022 году и 5−6% в 2023 году.

При этом регулятор полагает, что восстановление экономической активности приобретает в России всё более устойчивый характер: прогноз по росту ВВП на 2021 год остался в диапазоне 3−4%, а возвращение к «доковидному» уровню Банк России ожидает уже во второй половине 2021 года.

Кроме того, ЦБ РФ отмечает более быстрое восстановление мировой экономики и увеличение спроса на товары российского экспорта, в частности на нефть.

Этому способствует более медленное восстановление добычи в рамках ОПЕК+. В текущем году прогноз по ценам на нефть повышен с 50 до 60 долларов за баррель и до 55 долларов за баррель в 2022 году. В 2023 году изменений не ожидается — прогнозируется по-прежнему 50 долларов за баррель.