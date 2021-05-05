Москва, , 11:06 — REGNUM Американской сеть микроблогов Twitter может быть оштрафована на 24 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, где рассматриваются административные протоколы в отношении интернет-компаний.

Напомним, что российские надзорные органы безуспешно пытаются добиться от американских социальных сетей, в том числе и Twitter, удаления запрещенного в России контента.

Так, в отношении Twitter в суд поступило шесть протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.