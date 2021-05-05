Махачкала, , 11:06 — REGNUM В Дагестане состоялся коллективный ифтар (ужин разговения в священный месяц Рамадан — ред. ИА REGNUM). Его организатором выступил врио главы республики Сергей Меликов. Ифтар прошел в «Шатре Рамадана» на территории Джума-мечети в Махачкале.

В мероприятии приняли участие муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, представители органов власти, прихожане мечети.

«Сам Сергей Меликов не смог принять участие в вечерней трапезе, так как находился в рабочей поездке», — пишет ГТРК «Дагестан», отметив, что от имени руководителя региона и от себя лично к собравшимся обратился вице-премьер Рамазан Джафаров.

Ежедневно на территории Джума-мечети в Дагестане принимают участие в ифтарах до 4 тыс. человек, сообщат портал islamdag. Акция организована благотворительным фондом «Инсан» и проходит по всему Дагестану. Принять участие в ней может любой желающий.

«Вот такие мероприятия как раз объединяют людей. Вот здесь сидят люди, которые впервые друг друга видят, но нас объединяет священный месяц, наш праздник», — сказал Рамазан Джафаров.