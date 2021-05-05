Москва, 5 мая 2021, 11:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 мая выразил соболезнования главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико, передаёт сайт Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил президент.
Напомним, что в результате крушения метромоста в Мехико погибли 13 человек, десятки человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.