Эрзинский район, Тува, , 11:03 — REGNUM Правоохранители уточнили обстоятельства ДТП с участием пассажирского «Урала» в Эрзинском районе Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, у 41-летнего водителя не было прав на управление пассажирского транспорта.

Вместе с тем обследование не выявило у него признаков алкогольного опьянения. На мужчину составили административные протоколы по двум статьям. В настоящее время проверку по факту ДТП проводят следователи МВД.

Напомним, авария произошла утром 4 мая. На 130 км автодороги «Эрзин-Кунгуртуг» при подъёме на склон «Урал» скатился вниз и опрокинулся на бок. В этот момент в машине находились 22 человека.

Пятеро пострадавших, в том числе двухлетний ребёнок, были доставлены вертолётом санитарной авиации в Республиканскую больницу №1 Кызыла. Как сообщало ИА REGNUM, у них диагностированы переломы рёбер, ушибы мягких тканей, а также угроза преждевременных родов. Ещё четырём пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

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