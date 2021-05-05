Челябинск, , 11:01 — REGNUM В Челябинске закрылись все заведения сети Black Star Burger рэпера Тимати. Соответствующие объявления появились на дверях кафе.

Одновременно перестали работать все три «бургерных» точки: на Тернопольской, 5, в ТРК «Родник» и на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. «Приносим свои извинения», — обращаются к гостям владельцы.

Сеть проработала в городе два года. Рэпер приезжал в Челябинск для продвижения кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге единственная точка Black Star Burger закрылась в марте 2020 года. Она не проработала и полутора лет.

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