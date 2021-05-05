Барнаул, 5 мая, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в верховьях Оби стабилизируется, информируют 5 мая в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

МЧС Паводок на Алтае

Тем не менее, на контроле находится село Ельцовка Ельцовского района, где на данный момент остается подтопленными три приусадебных участка.

Отмечается также, что сегодня продолжится подъем уровней реки Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань, возможно достижение опасной отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

К тому же, всё ещё превышены опасные отметки на реке Чумыш у села Ельцовка Ельцовского района и реке Чапша у села Красногорское Красногокрского района.

Ниже опасных отметок опустились уровни воды на реке Чумыш у Заринска и реке Бия (у Бийска). Осадков способных повлиять на динамику уровней в ближайшие трое суток не прогнозируется, заверили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая подтопления были зарегистрированы в двух муниципальных образованиях (село Красногорское Красногорского района, село Ельцовка Ельцовского района) Алтайского края. Вода была на 35 приусадебных участках и двух участках дорог.

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