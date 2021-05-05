Каракас, , 10:57 — REGNUM Голливудский актер Стивен Сигал и по совместительству специальный представитель министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей прибыл в Венесуэлу, где встретился с президентом этой страны Николасом Мадуро и подарил ему самурайский меч.

Венесуэльское телевидение показало кадры встречи Сигала с Мадуро. Актер дарит главе Боливарианской Республики самуайский меч. Мадуро меч принимает, потом они оба долго пытаются расчехлить оружие, когда чехол снимают и меч удается извлечь из ножен, Мадуро встает с ним в эффектную позу, словно готовится к бою.

Примечательно, что СМИ не опубликовали никаких других деталей о встрече Сигала с президентом Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2018 года Сигал занимается различными проектами в сффере культуры, науки, образования, искусства и спорта в качестве спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В частности, в обязанности Сигала входит сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.