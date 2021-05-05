Верхнеторецкое, , 10:58 — REGNUM В посёлке Верхнеторецкое на временно подконтрольной Украине части ДНР прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Инцидент произошёл, когда двое мирных жителей убирали могилы на кладбище.

В результате взрыва 69-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Его жена, находившаяся неподалёку, не пострадала.

Эксперты пришли к выводу, что на месте происшествия сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Мироновский боевик ВСУ случайно ударил лопатой по взрывному устройству и получил ранения в результате детонации.

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