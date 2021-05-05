Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Сын гендиректора Государственного Эрмитажа, вице-губернатор Санкт-Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский вошел в обновлённый состав совета директоров старейшей петербургской киностудии «Ленфильм». При этом режиссёры и продюсеры, которые занимаются кинопроизводством на киностудии, в него не вошли. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Ленфильма», режиссера Федора Бондарчука.

«Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии», — сообщил Бондарчук.

Он отметил, что это решение связано с «конфликтом интересов», при этом добавил, что отсутствие режиссеров в совете директоров не исключает принципиальную возможность их участия в работе студии.

«Это совершенно не значит, что, например, Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Николаевич Сокуров не будут принимать участие в жизни студии, всё ровно наоборот», — отметил он.

В новый состав совета директор «Ленфильма» вошли директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

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