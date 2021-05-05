Красноярск, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара на площади 10 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

В Шарыповском муниципальном округе очаг возгорания зафиксировала камера видеонаблюдения. В Новоселовском районе о пожаре сообщили местные жители. В тушении принимали участие десять человек, применялось две единицы техники.

Предварительные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий.

На утро 5 мая в Красноярском крае не зафиксировано действующих лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в 52 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим.

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