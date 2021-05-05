Ташкент, , 10:52 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил Абдуджаббора Рахмонзода послом республики в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Ранее Рахмонзода занимал должность помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью. Он работал на этом посту с 2014 года.

Напомним, с декабря 2017 года должность посла Таджикистана в Узбекистане занимал Содик Имоми.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Таджикистана назначил постоянным представителем республики при ООН Джонибека Хикмата.

Читайте также: Рахмон сменил постпреда Таджикистана в ООН