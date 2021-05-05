Пхеньян, , 10:53 — REGNUM В КНДР идёт подготовка к получению вакцины от COVID-19. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.

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По его словам, Северная Корея находится в процессе выполнения технических требований, необходимых для получения вакцины в качестве страны-участницы программы COVAX.

Напомним, что ранее сообщалось, что в рамках программы COVAX Facility КНДР получит 1,99 млн доз вакцины, из которых 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca должны поступить в страну к маю. Однако поставки задерживаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 24 542 человека. Подтверждённых случаев заражения пока не выявлено.

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